Kandidaat-voorzitter Barcelona haalt uit naar PSG voor opvrijen van Lionel Messi: “Een gebrek aan respect”

Joan Laporta, de voormalige voorzitter van FC Barcelona en vandaag opnieuw kandidaat voor de functie, heeft woensdag scherp uitgehaald naar PSG. Hij verwijt de Franse topclub “een gebrek aan respect” omdat die openlijk naar de diensten van Lionel Messi zou hengelen.

“PSG vindt het geoorloofd om in het openbaar te zeggen dat ze Messi willen aantrekken. Zoiets, dat mag Barcelona niet laten gebeuren, want het is een gebrek aan respect. En dat bovendien door een staatsclub die zich boven de wetten stelt”, haalde Laporta uit naar de Qatarese eigenaars van de club.

Messi’s contract in Camp Nou loopt af op 30 juni. Sinds 1 januari is de Argentijnse stervoetballer vrij om met andere clubs te onderhandelen. Onder meer Neymar, de vedette van PSG, liet al herhaaldelijk optekenen opnieuw met la Pulga te willen samenspelen. Ook de nieuwe trainer van PSG, Mauricio Pochettino, deed zijn duit in het zakje door te verwijzen naar “de vele zaken die hij deelt met Messi, zoals de liefde voor Newell Old Boys”. “Iedereen droomt ervan de beste spelers bij zich te hebben”, voegde de Argentijnse coach eraan toe.

Joan Laporta. Foto: EPA-EFE

Volgens Laporta moet Barcelona snel klare wijn schenken. “De club moet in staat zijn een goed aanbod te doen aan Messi, zodat hij het begrijpt en het aanvaardt. Wat Leo ook zou antwoorden, ik zou het begrijpen. Hij moet weten in welke situatie de club verkeert, en de tijd begint te dringen. Leo is een vrije speler en Barcelona heeft nog altijd geen voorzitter.”

Messi liet vorige zomer verstaan dat hij Barcelona wilde verlaten, maar een torenhoge clausule in zijn contract verhinderde dat toen. Inmiddels is ook voorzitter Bartomeu, met wie hij overhoop lag, opgestapt.