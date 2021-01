“Niet openen voor je eerste ruzie”: koppel ontroerd door vreemd huwelijksgeschenk

Negen jaar lang heeft een koppel gewacht om een mysterieus huwelijksgeschenk te openen waarvan een tante beweerde dat het hét geheim was voor een gelukkig huwelijk.

Het echtpaar Kathy en Brandon Gunn uit Michigan trouwden in september 2007 en kregen van tante Alison een verassing. Op de voorkant van het pakje zat een briefje met de tekst “niet openen tot eerste meningsverschil”.

Negen jaar lang bleef het geheimzinnige cadeau liggen, ondanks de “vele meningsverschillen, argumenten en dichtslaande deuren” van de voorbije jaren. In een Facebookgroep deelde Kathy haar verhaal. “We dachten terug aan onze trouwdag – intussen al bijna 9 jaar geleden – en probeerden ons de geschenken te herinneren die het meest voor ons hadden betekend. Maar het grappigste was dat het allerbeste geschenk nog in de kast lag… ongeopend”, deelde ze met de leden van de Facebook groep Love What Matters.

“Al die tijd gingen we ervan uit dat de inhoud van de doos de sleutel bevatte tot het redden van een huwelijk. We dachten aan een eeuwenoude truc. Want mijn tante en oom waren tenslotte al bijna een halve eeuw getrouwd.”

“Haal wijn en bloemen”

Op 30 augustus 2020 besloot het koppel eindelijk het geschenk te openen. Maar ondanks hun voorspellingen, bevatte het geen magische oplossing voor huwelijksproblemen. Wel zaten er twee briefjes in, eentje voor Kathy en eentje voor Brandon.

In Kathy’s brief stond: “Kathy, haal een pizza, garnalen of gewoon iets wat jullie beiden lekker vinden. Maak een bad klaar.” Op de brief voor Brandon stond: “Brandon, ga bloemen en een fles wijn halen.”

“Negen jaar lang hebben we gewacht, zat het cadeau gewoon stof te verzamelen. Maar het leerde ons op een of andere manier over tolerantie, begrip, compromissen en geduld. Ik heb eindelijk begrepen dat de tools voor een goed huwelijk nooit in die doos zaten, maar gewoon in ons”, concludeerde Kathy.