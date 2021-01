Nederlandse postbezorger dumpte 15.000 poststukken in garagebox

Een Nederlandse postbezorger heeft drie jaar geleden in Brunssum zowat 15.000 poststukken in zijn garagebox neergelegd. De stukken werden vervolgens niet bezorgd. In december vorig jaar kwam de stapel post boven water omdat de verhuurder de box had geopend nadat de huurder al enkele maanden niet had betaald.

Een woordvoerder van PostNL bevestigde berichtgeving hierover op de website van dagblad De Limburger woensdag. Onder de poststukken zaten zo’n 1.100 belastingaanslagen die nooit bezorgd zijn. De huurder van de garagebox werkte in 2018 voor het postbedrijf Sandd, maar werd later ontslagen na meerdere klachten.

Sandd is overgenomen door PostNL. Dat bedrijf haalde de post op uit de garagebox en bezorgde die deze week met een excuusbrief aan de geadresseerden. Tegen de oud-medewerker is aangifte gedaan. Wat de man bezielde om de post in de box te dumpen, is niet bekend.