Waarom “eeuwige positivo” Steven Van Gucht niet wil doemdenken: “De laatste kilometers in de Dodentocht zijn altijd de moeilijkste”

“De Britse variant!” “Neen, de Zuid-Afrikaanse variant!” “Kinderen als superverspreiders!” Terwijl sommige experts de afgelopen dagen als regelrechte doemprofeten het negatieve benadrukten, was het opvallend hoe professor Steven Van Gucht dezer dagen de hoop probeert te belichamen. “Omdat ik het grote plaatje zie”, aldus het hoofd van Sciensano.

“Hoezo? Als het slecht gaat, zeg ik het toch ook?” Van Gucht is een beetje verbaasd dat we hem bestempelen als een “eeuwige positivo”. Maar het was toch opvallend, hoe hij dinsdag tijdens de persconferentie ...