Scholen in Engeland nog zeker tot 8 maart gesloten

De scholen in Engeland blijven nog zeker tot 8 maart gesloten. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag verklaard voor de parlementsleden in het Lagerhuis.

Aanvankelijk was voorzien om de scholen half februari, na de plaatselijke krokusvakantie, te heropenen. Maar door het hoge aantal besmettingen, de extreem hoge druk op de ziekenhuizen en de onzekerheid over het vaccinatietempo, moet die datum noodgedwongen opschuiven.

Evolutie

Of de schoolpoorten vanaf 8 maart wel open kunnen, is nog niet zeker. Dat zal afhangen van de verdere evolutie van de epidemie in het land. Zo moet de regering haar vaccinatiedoelstelling halen door de meest kwetsbare inwoners van het land tegen half februari van een eerste dosis te voorzien.

Johnson beklemtoonde wel dat de heropening van de scholen een “nationale prioriteit” zijn. Om duidelijkheid te brengen voor de ouders, leerlingen en leraars, zal de beslissing twee weken op voorhand worden aangekondigd.

22 februari

Een geleidelijke versoepeling van andere lockdown-maatregelen kan vanaf 22 februari bekeken worden. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over de mate waarin de vaccinatiecampagne de verspreiding van het virus weet tegen te houden. Maar momenteel zijn er “nog onvoldoende gegevens om te bepalen vanaf wanneer het veilig zal zijn om onze samenleving en onze economie te heropenen”, aldus Johnson.

De Britse eerste minister kondigde voorts nog aan dat Britten die terugkeren uit 22 risicolanden waar een nieuwe mutatie van het coronavirus werd aangetroffen, bij hun binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk tien dagen in quarantaine geplaatst worden in een hotel.