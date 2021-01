De ‘veilige’ ruimtereis die fataal eindigde: iedereen keek er naar uit, maar ingenieurs wisten dat er iets niet klopte

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wou nog eens de voorpagina’s halen. En dus zou op 28 januari 1986, exact 35 jaar geleden,voor het eerst een burger meereizen met een Space Shuttle. De keuze viel op de sympathieke lerares Christa McAuliffe (37). Voor de buitenwereld was ze geselecteerd voor een schijnbaar veilige reis, maar de ingenieurs zaten met ingehouden adem te kijken naar de lancering van de Challenger. Want zij wisten dat er iets niet pluis was.