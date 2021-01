Banken die kijken naar spaarboekje kinderen: “Staat haaks op de regels van bedrijfsfinanciering”

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vindt het “totaal onaanvaardbaar” dat banken bij het oordelen over de kredietwaardigheid en financiering van ondernemingen ook kijken naar het spaarboekje van de kinderen. “Dat is afschuwelijk en staat haaks op de regels van bedrijfsfinanciering”, zo antwoordde de CD&V-minister woensdag in het Vlaams Parlement op een vraag van sp.a-parlementslid Caroline Gennez.