Met Thomas Thuchel kiest Chelsea eerder voor een type-Klopp dan voor een type-Lampard

Met Thomas Tuchel heeft Chelsea voor een totaal andere aanpak gekozen. Ze gaan van Frank Lampard, die nog niets bewezen had, naar een Duits meesterbrein dat hoog druk zetten, balbezit en snelle counters in een ploeg tracht te stoppen. Zowel op tactisch als emotioneel vlak lijkt Tuchel sterk op Jurgen Klopp. Beide mannen gingen na hun periode bij Mainz naar Dortmund. Straks staan ze voor het eerst tegenover elkaar in de Premier League.