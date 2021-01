Productie vaccin Pfizer/BioNTech weer op schema: “De impact was minimaal”

Na een beperkte vertraging in de productie van coronavaccins, zit de fabriek van Pfizer in Puurs weer op schema. Dat meldt Pfizer woensdag. Vorige week en begin deze week werden uiteindelijk 8 procent minder dosissen geproduceerd dan aanvankelijk gepland.

Op 15 januari kondigde Pfizer aan dat door aanpassingen in het productieproces de fabriek in Puurs tijdelijk minder dosissen van het coronavaccin zou afleveren. Het ging om een beperkte impact in de week van 18 januari en het begin van de week van 25 januari. Halverwege februari zouden er dan weer meer vaccins dan gepland geproduceerd worden, waardoor de bedrijven het beloofde aantal zou kunnen leveren aan Europa in het eerste kwartaal.

“Zoals toen aangekondigd, zijn we nu weer op schema”, zegt woordvoerder Marie-Lise Verschelden woensdag. “De impact was minimaal: we hebben vorige week uiteindelijk 8 procent minder dosissen geproduceerd dan vooraf gepland.”

Vrijdag 15 januari ontstond er commotie nadat het erop leek dat België de week erop 40.000 vaccindoses minder zou geleverd kregen dan vooraf beloofd. Dat aantal werd een dag later bijgesteld: uiteindelijk zou ons land die week 86.500 dosissen krijgen, 7.000 minder dan gepland.