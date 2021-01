Meteoriet nog niet gevonden in Aalst: “We gaan onze zoekzones in kaart brengen”

Brussel / Aalst - De meteoriet die mogelijk in de regio Aalst en Dendermonde is neergestort, blijft nog steeds goed verborgen. Afgelopen weekend kwam een grote zoekactie op gang en heel wat scholen sprongen mee op de kar. Voorlopig zonder resultaat. Geoloog Steven Goderis wil nu eerst de zones waar al gezocht is in kaart brengen, vooraleer ze mogelijk opnieuw het veld in gaan.

Via de locatiegegevens van smartphones wordt momenteel in kaart gebracht waar al gezocht is in de afgebakende zone tussen Aalst en Dendermonde. Nadien evalueert het team van geoloog Goderis deze kaart. “Er zijn scholen die actief zoeken en die blijven we ondersteunen. Of we zelf op actieve wijze nog in het veld gaan, is nu moeilijk in te schatten. Ik wil eerst graag de kaart zien om te kijken of er nog zones zijn die we niet gedaan hebben. Het kan zijn dat we vrijdag opnieuw het veld in gaan”, zegt Goderis. De tips die binnenliepen deden de geoloog zijn mailbox ontploffen. Niet enkel mensen uit de regio Dendermonde-Aalst, maar ook mensen die de afgelopen jaren stenen hebben verzameld bereiken hem. “De meeste zijn natuurlijk ‘meteornieten’, zoals we in onze stiel zeggen”, zegt Goderis.

De kans dat de neergestorte meteoriet, of een deeltje ervan, snel gevonden wordt, is realistisch gezien klein. Maar er is altijd hoop. “Ik hoop vooral in de komende weken en maanden dat mensen bij de lente-opkuis in de tuinen aan het snoeien zijn of de dakgoten leegmaken en er dan misschien wel een fragment van de meteoriet naar boven komt”, besluit de geoloog.

