Anthony Fauci, de immunoloog die een jaar lang tegen Trumps coronabeleid inging: “Ik was het stinkdier op de picknick”

Dr. Anthony Fauci heeft een beladen jaar achter de rug. De immunoloog moest president Trump adviseren in de coronapandemie, maar werd stevig tegengewerkt door het Witte Huis. In een interview met The New York Times blikt hij terug. “Ik had er geen plezier in om de president van de Verenigde Staten tegen te spreken, maar ik moest het doen.”