Productiesite in Wallonië gecontroleerd door het FAGG in onderzoek rond AstraZeneca-vaccin

Het kabinet van vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) bevestigt dat het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) op vraag van de Europese Commissie bevolen werd een inspectie uit te voeren op de productiesite van het coronavaccin van AstraZeneca, in Seneffe (Henegouwen). Het verslag van die inspectie zou over enkele dagen klaar zijn.

De Commissie en de EU-lidstaten willen weten waarom farmabedrijf AstraZeneca veel minder dosissen van zijn COVID-19-vaccin kan leveren dan is afgesproken. Het bedrijf verwijst naar productieproblemen op de site van Novasep, een bedrijf in Seneffe dat het vaccin mee produceert. De Commissie lijkt aan die uitleg maar weinig geloof te hechten en zoekt uit wat er aan de hand is.

Op vraag van de Commissie heeft minister Vandenbroucke het FAGG opgedragen een inspectie uit te voeren bij Novasep. Het doel is “ons ervan te verzekeren dat de leveringsvertraging wel degelijk te wijten is aan een productieprobleem op de Belgische site”, zegt het kabinet-Vandenbroucke. Naast de fabriek in Henegouwen laat AstraZeneca zijn vaccin ook produceren in twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en één in Duitsland.

De inspectie verliep in samenwerking met andere landen, “zodat die in alle transparantie en objectiviteit verliep”, zegt de woordvoerster van Vandenbroucke. “Belgische experts buigen zich nu over de elementen die verzameld werden, samen met experts uit Nederland, Italië en Spanje”. Een verslag wordt zo snel mogelijk opgesteld, al kan het zeker nog “enkele dagen” duren. Het FAGG meldde eerder al dat het voor de follow-up van de inspectie contact onderhoudt met AstraZeneca.