UEFA houdt vast aan EK 2021 in twaalf landen, maar weet nog niet of dat mét fans zal zijn

De UEFA houdt vooralsnog vast aan een Europees kampioenschap in twaalf landen. Dat heeft de Europese voetbalbond woensdag laten weten in een vergadering met de organisatoren.

Voorzitter Aleksander Ceferin verklaarde dat de UEFA zich verplicht voelt het EK zoals gepland in twaalf steden te organiseren. “De UEFA is vastbesloten Euro 2020 zoals gepland in twaalf steden te houden. Het EK is het vlaggenschip voor nationaal voetbal in Europa”, stelde de Sloveen.

Hij zei verder optimistisch te zijn over het vooruitzicht van de situatie rondom het coronavirus. De voorbije weken gingen steeds meer geluiden op het EK in één land te houden. Dat zou, vanwege het minder aantal reisbewegingen, beter te organiseren zijn. Rusland, Duitsland en Engeland werden genoemd als meest logische landen om het EK te huisvesten.

Ceferin zei woensdag ook dat pas begin april duidelijk wordt of er toeschouwers bij de wedstrijden kunnen zijn. Eerst was het de bedoeling begin maart antwoord op die vraag te geven.

“Fans zijn zo een belangrijk deel van wat voetbal speciaal maakt. Dat geldt voor het EK evenveel als voor elke wedstrijd”, aldus Ceferin. “We moeten onszelf de maximale ruimte gunnen om hun terugkeer naar de stadions mogelijk te maken.”