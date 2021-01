Acht spelers voor slechts drie plaatsen op het middenveld bij Anderlecht: wie kiest Vincent Kompany?

Anderlecht pakt buitenshuis maar 10 op 36. In 2021 scoorde het nog maar één veldgoal in 5 matchen. Om een crisis te vermijden moet RSCA dringend een formule vinden die punten oplevert, maar op het middenveld zijn er straks 8 spelers voor 3 plaatsen. Welke puzzel legt Kompany? Trebel lijkt een zekerheid.

De comeback van Adrien Trebel na maanden blessureleed was een lichtpuntje. Paars-wit presteerde pover op Moeskroen, maar de Fransman injecteerde toch meer agressiviteit in het spel. Als hij fit is, heeft ...