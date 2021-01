Axel Witsel begint aan race tegen de klok: “Road to recovery: day 1”

Axel Witsel is begonnen aan zijn revalidatie nadat hij enkele weken geleden zijn achillespees scheurde. Er wacht de middenvelder een race tegen de klok, want over enkele maanden wacht het EK al. En daar zou Witsel maar wat graag bij zijn.

Woensdag deelde Witsel een filmpje van zichzelf op zijn Twitter. “Road to recovery: day 1”, stond er te lezen. Op de beelden is te zien hoe het linkerbeen van de Rode Duivel voorlopig nog in een bot zit. Witsel revalideert bij Move 2 Cure, de kinesistenpraktijk van Lieven Maesschalck, in Antwerpen.