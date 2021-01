Kinderen moeten hobby’s schrappen: hoe bepaal je wat sneuvelt, waarom gaan kampen wel door en wat met de opvang?

Eén hobby per kind. Sinds die afspraak bekend is gemaakt, wordt er misschien ook bij u aan de keukentafel druk gepuzzeld en onderhandeld. Want hoe beslis je wélke hobby sneuvelt? Hoe regel je de opvang in die vrijgekomen uren? En was het in de strijd tegen de epidemie niet beter geweest álle hobby’s te schrappen, en meteen de krokuskampjes ook?