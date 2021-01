AstraZeneca: meest veelbelovende bedrijf in de vaccinatierace dat het zorgenkind werd

AstraZeneca stond lang op kop in de vaccinatierace. Zij doken als eerste de klinische proeven in en konden veelbelovende resultaten voorleggen. Bovendien waren hun vaccins goedkoper en eenvoudiger dan die van de concurrenten. Je had geen gespecialiseerde diepvriezers nodig die de dosissen aan min 80 graden konden bewaren en ga zo maar door. Ons land tekende voor zo’n 7,74 miljoen dosissen, waarvan er zo’n anderhalf miljoen in het eerste kwartaal verwacht werden.

Dat de Brits-Zweedse multinational nu terugkomt op die beloftes, piekt dan ook. Tot 60 procent minder, voor ons land betekent dat maar 650.000 dosissen in het eerste kwartaal.

De farmagigant is eigenlijk vooral gespecialiseerd in medicijnen tegen kanker, cardiovasculaire aandoeningen en ziektes in de luchtwegen. Huidig CEO Pascal Soriot staat al sinds 2012 aan het hoofd van het bedrijf. De Fransman is van opleiding dierenarts. Zijn grote droom was paarden verzorgen. Het draaide anders uit. De man haalde een master business management aan een gerenommeerde grande école in Parijs, trok naar Australië en rolde er de farma-industrie in.

Hij werkte bij farmareuzen op verschillende continenten voor hij uiteindelijk neerstreek in Cambridge om orde op zaken te stellen bij AstraZeneca, dat toen in vieze papieren zat. Met een zware herstructurering en het schrappen van duizenden jobs kreeg hij er het bedrijf weer bovenop. Tussendoor moest hij een vijandig overnamebod van Pfizer afslaan. Twee jaar geleden liet hij nog optekenen dat hij 9,4 miljoen pond per jaar verdiende. “De waarheid is dat ik waarschijnlijk de slechtst betaalde CEO in de business ben”, zuchtte hij. “Dat is tot op zeker hoogte vervelend. Maar het is wat het is.”

Nu moet de slechtst betaalde CEO in de business tonen wat hij waard is. Na zijn interviews van de afgelopen dagen heeft hij er de situatie voor zichzelf en zijn bedrijf alleszins niet gemakkelijker op gemaakt.