Moeder, jeugdtrainer en hoofdscout zijn vol lof over ‘mirakelman’ Noa Lang: “Hij zit op zijn plek in Brugge”

De steile opmars van Noa Lang (21) bij Club Brugge wordt ook in Nederland gevolgd. Niet het minst door de mensen die altijd in hem hebben geloofd. “Ik ben dankbaar dat hij in een goed nest is terechtgekomen”, zegt zijn moeder Manon de Vries. “Deze trainer weet hoe hij het beste in Noa naar boven moet halen.”