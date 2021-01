Thomas Tuchel kan in debuutmatch met Chelsea niet winnen van Wolverhampton en Leander Dendoncker

De eerste wedstrijd van Thomas Tuchel op de trainersbank van Chelsea is geen onverdeeld succes geworden. De Blues bleven woensdagavond in eigen huis steken op 0-0 tegen Wolverhampton Wanderers. Bij de bezoekers speelde Leander Dendoncker de volledige match.

Tuchel werd dinsdag aangesteld als opvolger van Frank Lampard. Het clubicoon moest opkrassen vanwege de tegenvallende resultaten in de Premier League. Zo stond Chelsea halfweg de competitie pas tiende, maar de nieuwe Duitse trainer heeft dus niet onmiddellijk voor een kentering kunnen zorgen. Tegen de Wolves, nummer 14 in het klassement, bleef het 0-0. De grootste kans was zelfs voor de bezoekers. Een lob van Pedro Neto belandde op de lat.