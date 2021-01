Nieuw rapport van virologen schetst somber beeld over Britse coronavariant: “We moeten alle scenario’s voorbereiden”

Een rapport van virologen van de KU Leuven dat opgemaakt werd voor de federale regering, schetst een zeer onrustwekkend beeld. De razendsnelle verspreiding van de Britse variant dreigt ons de controle te doen verliezen. “Panikeren heeft geen zin, maar we moeten wel alle scenario’s voorbereiden”, zegt Marc Van Ranst.

Hoe zit het met de verspreiding van de Britse variant in ons land? Hoe goed of het slecht gaat het erana toe op de scholen? Een reeks rapporten die aan de regering zijn bezorgd, schetst dat tot in de ...