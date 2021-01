VS bevriezen verkoop F35 aan Emiraten

De nieuwe Amerikaanse regering heeft de verkoop van F35-gevechtsvliegtuigen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) tijdelijk bevroren om de deal nog eens te beoordelen. Ook bepaalde wapentransacties die de vorige regering onder Donald Trump had gesloten met Saoedi-Arabië belanden in de ijskast.

De bevriezing is bedoeld om zeker te stellen dat de “Amerikaanse wapenverkopen onze strategische doelstellingen” dienen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Washington verkoopt normaal gesproken geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël.

Dat land had in oktober geprotesteerd tegen de verkoop van F35’s aan de VAE, die de regering-Trump goedkeurde in aanloop naar de normalisering van de relatie tussen de VAE en Israël. Premier Benjamin Netanyahu zei wel dat hij de deal niet zou tegenhouden nadat de VS hadden verzekerd dat Israël een militair overwicht in de regio zou behouden. Israël heeft dat toestel, ook bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), al wel aangeschaft.

Er is veel kritiek op wapenleveranties aan de VAE en Saoedi-Arabië omdat het oorlogstuig wordt ingezet in het conflict in Jemen.