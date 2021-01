Pamela Anderson (voor de zesde keer) getrouwd: “Nu ben ik waar ik moet zijn: in de armen van een man die van me houdt”

Actrice Pamela Anderson is voor de zesde keer getrouwd. De gelukkige: haar bodyguard Dan Hayhurst, met wie ze in december al in het geniep in het huwelijksbootje stapte. Dat meldt de Daily Mail.

Anderson, die wereldberoemd werd door haar rol als rondborstige strandwachter in de televisieserie ‘Baywatch’, leerde Hayhurst kennen toen ze in 2019 na jaren in Hollywood terugkeerde naar haar roots in Canada. Het koppel leerde elkaar kennen toen Hayhurst werd ingehuurd om verbouwingen uit te voeren aan het landgoed dat Anderson kocht op Vancouver Island, aan de westkust van het land. “We vielen als een blok voor elkaar”, aldus Anderson, die ook de lockdown bedankt voor haar nauwe relatie met Hayhurst: “Plots waren we 24 uur op 24 op elkaar aangewezen. Het afgelopen jaar voelde dan ook aan als een hondenjaar: het leek wel zeven jaar.”

De twee trouwden op kerstavond op het domein in intieme kring: zonder familie of vrienden. Niet alleen omwille van de coronamaatregelen, “maar ook omdat we graag gewoon met zijn tweetjes bij elkaar zijn”.

Voor Anderson is het al het zesde huwelijk en haar vijfde echtgenoot: eerder was ze ook getrouwd met de rocksterren Tommy Lee (met wie ze twee kinderen heeft) en Kid Rock, tot tweemaal toe met muziekproducer Rick Solomon, en begin vorig jaar nog kortstondig met zakenman Jon Peters. “Maar nu ben ik eindelijk waar ik moet zijn”, aldus Anderson. “In de armen van een man die echt van me houdt.”