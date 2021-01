Voormalige Iraanse international Mehrdad Minavand (ex-Charleroi) overleden aan COVID-19

De voormalige Iranese international Mehrdad Minavand (67 caps) is woensdag aan COVID-19 overleden. Dat meldt het Iraanse persagentschap Isna. De 45-jarige ex-speler van Charleroi werd vorige week met de symptomen van het virus in een ziekenhuis in Teheran opgenomen.

Minavand verdedigde in het seizoen 2001-2002 de kleuren van Charleroi, maar kwam maar in twee wedstrijden in actie. De middenvelder speelde ook nog voor het Oostenrijkse Sturm Graz (1998-2001) en in de Verenigde Arabische Emiraten voor Al-Shabab (2002). De rest van zijn carrière bracht hij in eigen land door. Voor Sturm Graz speelde hij 21 wedstrijden in de Champions League, een record voor een Iraniër. Met Iran speelde hij het WK van 1998 in Frankrijk. Momenteel was hij als assistent-trainer in de Iraanse tweede klasse aan de slag.