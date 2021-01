Club Brugge gaat voor 18-jarige Griekse topsensatie : blauw-zwart heeft unieke troef in handen voor ‘man van 10 miljoen’

In zijn zoektocht naar een nieuwe flankspeler is Club Brugge uitgekomen bij Christos Tzolis, een van de grootste talenten van het Griekse voetbal. De 18-jarige flankspeler is de seizoensrevelatie bij PAOK Saloniki en vertegenwoordigt een transferwaarde van 10 miljoen euro. Met Michael Krmencik, op huurbasis gestald bij PAOK, heeft Club een troef in handen om internationale concurrentie de loef af te steken.

Nog vier dagen heeft Club Brugge om zijn slag te slaan op de transfermarkt. Na het vertrek van Krépin Diatta en Emmanuel Dennis is een nieuwe flankspeler prioriteit. Club haalde al Noa Lang met het oog op een vertrek van Diatta en Dennis. Maar om gewapend te zijn voor drie fronten, wil het er nog een jonge, onmiddellijk inzetbare speler met snelheid en diepgang bij.

Club zette breed in op verschillende namen, maar had tot dusver niet veel geluk. Facundo Pellistri (19), de Uruguayaanse youngster van Manchester United, lijkt op weg naar Spanje. Bryan Reynolds, 19-jarig talent van Dallas, zou dan weer voor Italië kiezen.De 18-jarige Engelsman Jaden Philogene-Bidace zou bijtekenen bij Aston Villa.

Pellistri, Reynolds en Philogene-Bidace zijn beloftevol, maar in alle stilte mikt Club op een nog beter profiel. Dat van de 18-jarige Griek Christos Tzolis, vorig seizoen al een revelatie bij PAOK Saloniki en dit seizoen de grote sensatie, met 12 goals en 7 assists in 28 speelbeurten.

Michael Kmrencik. Foto: BELGA

Man van 10 miljoen

Tzolis wordt omschreven als het grootste Griekse talent in vele jaren en telt op zijn achttiende al vier caps en één goal voor de nationale ploeg. Hij is bijzonder explosief, sterk in één-tegen-één-situaties en kan op beide flanken uit de voeten. Dat PAOK hem vroeg of laat verliest aan een grote club, lijkt vast te staan. Alleen probeert de club uit Thessaloniki hem nog tot de zomer in de Griekse Super League te houden. Op dit moment kleeft er een prijs van 10 miljoen euro op zijn hoofd.

Club Brugge heeft echter de ambitie om de internationale concurrentie de loef af te steken. En daarvoor heeft het een belangrijke troefkaart in handen. Blauw-zwart verhuurt sinds deze maand Michael Krmencik aan de Griekse club. De Tsjechische spits kon geen potten breken in Brugge, maar scoorde voor PAOK al drie keer in vijf wedstrijden. PAOK is zeer te spreken over Krmencik en informeerde bij Club al naar een overnameprijs.

Door Krmencik in de deal met Tzolis te betrekken, kan Club twee vliegen in één klap slaan. Het kan een van de grootste talenten in Europa naar Brugge halen én het kan een deel van de transferprijs van Krmencik recupereren. In Griekenland is te horen dat PAOK zich hard zal opstellen bij de onderhandelingen. Tzolis moet hen klinkende munt opleveren.

Deli wil blijven

Aan uitgaande zijde is het uitkijken wie er nog vertrekt bij Club. Simon Deli genoot interesse van Fenerbahçe en Saint-Etienne (voor een uitleenbeurt), maar de Ivoriaan wil liever niet inleveren op zijn loon. Hij viel de voorbije wedstrijden naast de wedstrijdkern, maar gelooft dat hij nog een belangrijke rol voor Club Brugge kan spelen.