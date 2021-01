Matej Mitrovic maakt na langdurige blessure eerste minuten bij Club NXT, transfertarget Facundo Pellistri kiest voor Spanje

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Matej Mitrovic: de verdediger speelde woensdag zijn tweede oefenpartij met Club NXT. In augustus werd de Kroaat geopereerd aan de voet en er wachtte hem een revalidatie van zo’n zes maanden. Die is nu achter de rug: zowel tegen Lokeren-Temse als tegen KV Mechelen maakte Mitrovic minuten met de beloften van Club Brugge.

Goed nieuws voor Philippe Clement, die Deli mogelijk nog ziet vertrekken tijdens deze transferperiode. De Ivoriaan heeft wel een uitleenbeurt aan Saint-Etienne afgewezen. “Natuurlijk reken ik nog op Mitrovic. Hij heeft enorm veel kwaliteiten. In de periode dat ik hem hier aan het werk zag - natuurlijk een korte tijd - zag je dat”, aldus Clement.

Mitrovic sukkelt al lang met de voet: ook in 2019 zag hij een groot deel van het seizoen aan zich voorbijgaan door een blessure. Later verloor hij de concurrentiestrijd tegen Mechele, alvorens hij dus vorige zomer opnieuw onder het mes moest. Ondertussen zoekt Club Brugge koortsachtig verder naar een nieuwe flankaanvaller. Door het vertrek van Dennis en Diatta is de spoeling dun op de vleugel, en het moet waarschijnlijk niet rekenen op de diensten van Pellistri (Manchester United). De 19-jarige winger kiest voor een avontuur in Spanje, waar hij onder andere de interesse van Alaves geniet. Ondertussen is de nieuwe Venezolaanse spits Daniel Pérez (19) in België gearriveerd. De Venezolaan moet eerst tien dagen in quarantaine alvorens aan te sluiten bij Club NXT. Hij tekende voor 4,5 jaar.