Hoe bouw je vanuit het niets een goed draaiende club zoals KV Oostende? “Ook in de Deense tweede klasse kunnen topspelers zitten”

Een voetbalclub uitbouwen voor Dummies. Als dit gele boek in de bekende reeks ooit gepubliceerd wordt, kunnen ze te rade gaan bij Gauthier Ganaye (32). De Fransman is sportief directeur van KV Oostende en transformeerde de zieltogende kustploeg – die degradatievoetbal werd voorspeld – in zes maanden tijd tot een club die heel België charmeert en meedoet voor Play-off 1. Wij vroegen Ganaye naar zijn succesformule.

Jürgen Geril