Celta de Vigo aast op OH Leuven-spits Thomas Henry

Thomas Henry (OH Leuven) heeft belangstelling gewekt in Spanje. Celta de Vigo is geïnteresseerd in de 26-jarige Fransman, die gisteren in Charleroi geschorst ontbrak.

Er is bij OHL nog geen concreet bod uitgebracht en ook met de speler zelf is er nog allesbehalve een akkoord, maar de Gali­ciërs zoeken een nieuwe centrumspits en overwegen daarom om Henry te kopen. De Parijzenaar ligt in Leuven nog tot 2023 onder contract en OHL zal zijn topschutter zeker niet zomaar laten gaan. Als er de komende dagen niks meer gebeurt, is het een optie dat Henry pas in de zomer richting Celta trekt. De spits geniet overigens ook interesse uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië.