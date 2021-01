Youri Tielemans bezorgt Leicester City punt tegen Everton

Leicester City heeft woensdagavond een punt gepakt op bezoek bij Everton. Youri Tielemans maakte na rust de 1-1 voor de bezoekers. Zijn vijfde doelpunt in de Premier League dit seizoen.

James Rodriguez had na een halfuur de score al geopend voor Everton. En het moet gezegd: ook het doelpunt van de Colombiaan was er eentje dat kon tellen.

Leandro Trossard pakt punt tegen Fulham

Leandro Trossard speelde woensdag een volledige wedstrijd voor Brighton & Hove Albion, dat op de twintigste speeldag in de Premier League vrede moest nemen met een 0-0 gelijkspel tegen Fulham. Bij Fulham zat Denis Odoi niet in de wedstrijdkern. Met 18 punten is Brighton in de stand zeventiende en op drie na laatste, net voor Fulham.