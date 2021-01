De coronacijfers blijven stijgen, al gaat het in het geval van het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames om een lichte stijging. Dat blijkt donderdagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 21 en 27 januari zijn gemiddeld 127 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 3 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien.

Er liggen nu 1.851 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 4 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt met 3 procent tot 314.

Het aantal besmettingen per dag blijft stijgen. Tussen 18 en 24 januari werden dagelijks gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 9 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 699.662 mensen besmet met het virus.

In de periode van 18 tot 24 januari stierven gemiddeld 53 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een stijging van 7,6 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 20.933 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Het reproductiegetal zakte wel opnieuw onder de 1, tot 0,98. De positiviteitsratio van de afgenomen tests blijft liggen op 5,6 procent.

In totaal hebben al 229.863 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. 1.603 mensen kregen ook al hun tweede dosis.