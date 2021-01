Trein met één wielas van het spoor geraakt in Weerde

Weerde - Op de spoorlijn tussen Antwerpen en Brussel, in het Vlaams-Brabantse Weerde (Zemst), is donderdagochtend een trein ontspoord geraakt. Eén wielas is van het spoor geraakt, maar de trein staat nog recht. Dat meldt Infrabel.

Aan boord van de trein, die op weg was van Charleroi naar Antwerpen, zaten 15 mensen en niemand raakte gewond. De passagiers zullen zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Infrabel van zijn kant stelt alles in het werk om de trein zo snel mogelijk weer volledig op de sporen te krijgen om die er weg te krijgen. Hoe lang die werken zullen duren, is nog onduidelijk. Tussen Antwerpen en Brussel is nog een tweede lijn, waardoor de treinen op die verbinding over die tweede lijn kunnen blijven rijden.

Op de plaats waar de trein ontspoorde, liggen die twee lijnen bovendien enkele tientallen meters uit elkaar. “Dat is een geluk bij een ongeluk”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “Want daardoor moet niet het hele treinverkeer op die as stilgelegd worden en kunnen de treinen, ondanks de werkzaamheden om de trein weer op de sporen te krijgen, dus blijven rijden.”

De trein raakte van de sporen op zowat 150 meter van de stopplaats Weerde. Hoe dat gebeurd is, is nog onduidelijk.