Tony’s Chocolonely lanceert lookalike repen van bekende merken: “Ze zijn wel anders gemaakt, met slaafvrije chocolade”

Liefhebbers van chocolade zullen donderdag twee keer moeten kijken in de supermarkt. De vier nieuwe chocoladerepen ‘Sweet Solution’ van Tony’s Chocolonely lijken namelijk verdacht veel op oude bekenden KitKat, Toblerone, Twix en Ferrero Rocher. Althans als we het hebben over de verpakking, want volgens de Nederlandse chocoladefabrikant zijn ze helemaal anders gemaakt: met slaafvrije chocolade. “Een straffe stunt die op het randje balanceert van wat juridisch mag of zelfs net iets te ver gaat”, zegt Merken- en Modellengemachtigde Katia De Clercq van Gevers, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht.

Met de vier limited edition repen wil Tony’s Chocolonely moderne slavernij en illegale kinderarbeid binnen de chocolade-industrie aanklagen. “Een nobel doel, maar ze maken wel gebruik van logo’s die duidelijk geïnspireerd zijn op de logo’s van concurrerende merken”, zegt De Clercq. “Als die beschermd zijn door het merkenrecht, dan heb je een probleem.”

Ook suggereren ze met hun boodschap dat andere merken wel chocolade gebruiken, afkomstig van kinderarbeid en moderne slavernij. “Het is vanuit het oogpunt van de wetgeving op eerlijke handelspraktijken allemaal op het randje van het toelaatbare. Je kan je immers de vraag stellen of dit de goede manier is om hun actie in de verf te zetten. Het doel van reclame is uiteraard om er zelf voordeel uit te halen. Maar met deze actie lijken ze eerder de concurrentie schade te kunnen berokkenen dan dat ze er zelf baat bij hebben, iets wat niet mag volgens de wet op eerlijke marktpraktijken.”