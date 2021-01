Zware brand in afvalverwerkend bedrijf in Menen

Menen - Bij afvalverwerkend bedrijf Galloo Recycling in Menen is donderdagochtend brand uitgebroken. Dat gaat gepaard met hevige rookontwikkeling. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand ontstond in een berg afgedankte wasmachines en werd al gauw een uitslaande brand die van ver te zien was. “Het vuur is ondertussen onder controle, maar gaat gepaard met zeer veel rook”, vertelt burgemeester van Menen Eddy Lust (Open Vld). “Daarom hebben we via Be-Alert een bericht laten versturen met de vraag om ramen en deuren gesloten te houden.”

Volgens het bedrijf zijn er geen gevaarlijke stoffen die door de brand in de lucht komen, maar de brandweer zal toch de nodige metingen doen. De brandweer van zone Fluvia zal nog een hele tijd moeten nablussen.