Italiaanse club Fiorentina versterkt zich met ex-gevangene: “Wil me voortaan op het veld een ‘bad boy’ tonen”

Fiorentina heeft zich met de Russische international (48 caps) Alexander Kokorin versterkt. Dat meldde de Serie A-club woensdag. De 29-jarige aanvaller komt over van Spartak Moskou.

Met Kokorin haalt Fiorentina een “zware jongen” in huis. De ex-speler Van Dinamo Moskou en Zenit-Sint-Petersburg zat van oktober 2018 tot september 2019 in de cel wegens geweldpleging. Samen met zijn broer en met collega-voetballer Pavel Mamaev raakte hij bij een uit de hand gelopen caféruzie slaags met twee hoge Russische functionarissen.

Eén van hen werd met een stoel in het gezicht geslagen. Kort voordien had het dronken trio op straat al de chauffeur van een tv-presentatrice zwaar toegetakeld.

Foto: EPA-EFE

“Wat er in Rusland gebeurd is, was fout en ik heb er een hoge prijs voor betaald”, verklaart Kokorin op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik heb die bladzijde omgeslagen en wil me voortaan alleen nog maar op het voetbalveld in positieve zin een ‘bad boy’ tonen.”

Kokorin was op een bepaald moment de grote hoop van het Russische voetbal en kwam twaalf keer tot scoren in 48 interlands. Maar zijn escapade met Mamaev gooide roet in het eten. In maart scoorde hij zijn eerste goal in anderhalf jaar en bij zijn terugkeer naar Spartak liep het snel mis met een vervelende kuitblessure. Hij scoorde dit seizoen wel twee keer, maar liep dan een heupblessure op. Fiorentina gokt er nu dus op dat Kokorin zijn vorm van voor zijn celstraf terug kan vinden.