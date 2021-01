E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden volledig afgesloten in nacht van 5 op 6 februari

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 februari is er geen verkeer mogelijk op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden, en dat in beide richtingen. In de rest van dat weekend zal er hinder zijn op de autosnelweg. Een aannemer plaatst dan, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, de liggers van een nieuwe brug over de E40 in Affligem. Het langeafstandsverkeer krijgt de raad om te rijden via Antwerpen.

De snelweg zal volledig afgesloten zijn van vrijdag 23 uur tot zaterdag rond 7 uur. Langeafstandsverkeer dat van oost naar west moet (of omgekeerd), krijgt dus de raad om te rijden via Antwerpen. Het verkeer dat via Brussel rijdt, kan via de E19 of de A12 aansluiten op de Brusselse ring.

De rijweg zal op zaterdag 6 en zondag 7 februari versmald worden, zodat de aannemer over voldoende ruimte beschikt om te werken. Als de verkeersdrukte binnen de perken blijft, kunnen weggebruikers wellicht het best gewoon even aanschuiven ter hoogte van de werf op de E40. Als de wachtrijen te lang worden, zal het Verkeerscentrum via de media en via de dynamische informatieborden op de snelwegen adviseren om de omleidingen via Antwerpen te volgen.

Voor het lokale verkeer zijn er omleidingen via de Ninoofsesteenweg (N8), de N28 en de expresweg N45. Tijdens de volledige sluiting van de snelweg zullen drie opritten ook gesloten blijven. Het gaat om de oprit richting Gent in Ternat, en de oprit richting Brussel in zowel Affligem als Aalst. De andere opritten blijven open.

De nieuwe brug over de E40, ter hoogte van de Lombeekstraat in Affligem, wordt een belangrijke verbinding voor het fiets- en voetgangersverkeer tussen de dorpskernen van Essene (Affligem) en Sint-Katharina-Lombeek (Ternat).