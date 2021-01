Amir Bachrouri nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad

De 18-jarige Amir Bachrouri uit Antwerpen is de komende drie jaar de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Hij werd verkozen als een van de 16 nieuwe adviseurs tijdens de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad in november vorig jaar. Als voorzitter zal hij, samen met de nieuwe ondervoorzitter Franka Foré en de adviseurs, de stemmen van 2,7 miljoen kinderen, jongeren en hun organisaties versterken.

Bachrouri werd onlangs 18 en is de jongste adviseur van het nieuwe team. Amir engageert zich in enkele jeugdhuizen op het Kiel en in Berchem en organiseerde al lokale initiatieven om de stem van kinderen en jongeren te versterken, zoals een debat met jongeren, Antwerpse politici en virologen over de impact van de coronacrisis. Vandaag is hij student Rechten aan UA.

“Ook voor mij was corona een gamechanger, bovenal ook een moeilijke periode. Uren doorbrengen achter een pc om lessen te volgen, ik had me mijn eerste jaar aan de universiteit toch wel anders ingebeeld. Het weegt zwaar door, dat merk ik bij mezelf en bij veel vrienden. Operatie Vrijheid gaat van start, maar het is belangrijk dat we jongeren hierin ook een stem geven. Zodat we weer perspectief hebben, zodat we weten waarvoor we nog even op de tanden zullen moeten bijten”, zegt de kersverse voorzitter.

De Vlaamse Jeugdraad zet de komende weken volop in op het creëren van een duurzaam perspectief en de oproep naar meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren. “De lesvrije week en de krokusvakantie moeten de laatste momenten zijn waarin kinderen en jongeren zo beperkt worden in hun ontwikkeling”, klinkt het in een mededeling.