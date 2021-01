“Brutoloon steeg in 2020 gemiddeld met 1,8 procent”

Ons brutoloon steeg gemiddeld met 1,8 procent in 2020, indexeringen en baremieke verhogingen incluis. Dat berekende hr-dienstverlener SD Worx op basis van de loondata van meer dan 450.000 voltijds loontrekkenden. De mediaan (waarbij 50 procent van de loontrekkenden minder en 50 procent van de werknemers een hoger bedrag verdient), bedroeg vorig jaar 2.916 euro bruto per maand voor een voltijdse werknemer.

De brutoverloningen verschillen evenwel naar functie, sector, regio en bedrijfsgrootte, benadrukt SD Worx. Ook extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, forfaitaire onkosten, maaltijdcheques of een groepsverzekering vertegenwoordigen een interessante aanvulling, maar ook hier verschilt het gebruik naargelang de functie, de sector, regio of organisatiegrootte.

De loonberekenaar stelt ook vast dat variabele verloning in belang toeneemt, maar dat het bedrag van cash bonussen, commissies en premies daalt met 15 à 20 procent. Begin 2020 kreeg gemiddeld meer dan 45 procent van de bedienden in de privésector een variabel loon. Bedrijven in Vlaams-Brabant passen de hoogste cash-bonussen, commissies of premies toe, gevolgd door bedrijven in Brussel en Oost-Vlaanderen.

“Vraag is hoeveel ruimte er zal zijn in 2021, na het coronajaar 2020. Vorige week zijn de onderhandelingen over een interprofessioneel loonakkoord voor 2021-2022 gestart, maar vrij snel on hold gezet”, aldus David Schoonens van SD Worx.