Alibaba-topman Jack Ma niet langer rijkste Chinees

Alibaba-topman Jack Ma is niet langer de rijkste inwoner van China. Hij wordt voorafgegaan door mineraalwatermagnaat Zhong Shanshan, zo blijkt uit de rijkenrangschikking opgesteld door het magazine Hurun.

De 66-jarige Zhong Shanshan stond vorig jaar nog op de derde plaats in de lijst. Hij gaat nu Jack Ma, de topman van technologiegroep Alibaba, en Pony Ma, hoofd van de Chinese internetreus Tencent, vooraf. Naast zijn mineraalwaterimperium bouwde Zhong Shanshan ook farmabedrijf Beijing Wantai Biological Pharmacy uit. Dat laatste kent extra succes door de hoop op de ontwikkeling van een coronavaccin. Het vermogen van Zhong wordt geraamd op meer dan 100 miljard dollar (83 miljard euro).

Alibaba en topman Jack Ma zijn onder druk komen te staan nadat Ma in een speech vorig jaar nog duidelijke kritiek op de Chinese overheid geuit had. Ma was het niet eens met Chinese overheidsreguleringen. Dat kwam hem duur te staan: de beursgang van zijn betalingsdienstverlener Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, mocht onverwacht niet doorgaan.

Jack Ma was de voorbije tijd ook enkele weken mysterieus afwezig. Op sociale media werd gespeculeerd over die afwezigheid van Ma. Hij was al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien. De speculaties groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde. Vorige week gaf Ma weer een teken van leven in een videoboodschap. Daarin sprak hij niet over die confrontatie met de Chinese overheid. Wel legde hij uit dat hij meer tijd zal besteden aan liefdadigheid rond onderwijsinitiatieven.