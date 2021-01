Sevilla had woensdagavond weinig moeite met het geplaagde Valencia. Het won met 3-0 en plaatste zich zo makkelijk voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Luuk de Jong scoorde twee keer en vooral zijn tweede goal was een pareltje. Iedereen raakte de bal bij Sevilla in een span van één minuut nadat doelman Bono de Nederlandse spits had aangespeeld met een lange bal. Pas 37 passes later werd De Jong opnieuw bereikt aan de overkant en toen was het bingo. Tiki-taka!