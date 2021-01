Meer betalen voor minder personeel: “Commerciële rusthuizen maken heel wat winst ten koste van personeelsinzet”

Wat velen al lang beweren, staat nu voor het eerst zwart op wit: commerciële rusthuizen zetten minder zorgpersoneel in dan andere. Nochtans betalen de bewoners daar gemiddeld een pak meer. “Er wordt heel wat winst gemaakt, en nu blijkt heel duidelijk dat dit ten koste gaat van de personeelsinzet.”

De hele ouderenzorg kampt al jarenlang met een personeelstekort. In de commerciële woon-zorgcentra blijkt dat nu nog erger te zijn dan elders. Per honderd bewoners zetten zij 33 personeelsleden in, tegenover ...