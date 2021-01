Ondernemingsrechtbank kiest textielfamilie De Sutter als overnemer van E5 mode

De textielfamilie De Sutter mag modewinkelketen e5 mode, die bescherming tegen schuldeisers geniet, overnemen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde donderdag beslist. De Sutter wil het volledige bedrijf een doorstart laten maken met 90 procent van het personeel.

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, kwam tijdens de eerste lockdown al eens in de financiële gevarenzone. Alle winkels gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van zijn voorziene jaarlijkse verkoopcijfer, en er werd gekozen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. Tijdens die eerste beschermingsperiode voerde e5 mode een schuldherschikking door. Eind juni zette de rechtbank het licht op groen voor een doorstart.

Na een ondernemingsraad in november vroeg het bedrijf een gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag aan, om het behoud van het geheel of een deel van de onderneming of van haar activiteiten te verzekeren. De ondernemingsrechtbank in Dendermonde besliste op 24 november om de vennootschappen e5 mode en ECG (European Clothing Group) te beschermen tegen schuldeisers tot 31 januari. Er waren nog drie kandidaten in de running als overnemer, met naast De Sutter de Colruyt Group en het Deense BTX.