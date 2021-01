Anderlecht blijft verhuren en stuurt Luka Adzic opnieuw naar Nederland: “Zorgt voor meer diepgang en aanvallende kwaliteiten”

Anderlecht stalt Luka Adzic voor de rest van het seizoen bij FC Emmen, de hekkensluiter in de Eredivisie. De 22-jarige Serviër werd vorig voorjaar ook al verhuurd aan de Nederlandse eersteklasser. In de heenronde van dit seizoen was hij op huurbasis aan de slag bij het Turkse Ankaragücü. Daar kwam hij de voorbije maanden tot twaalf optredens, maar geen enkele goal of assist.

Bij Emmen kwam hij vorig seizoen, mede door de uitbraak van het coronavirus, tot slechts drie duels. Daarin was de aanvallende middenvelder één keer trefzeker.

“Met Luka voegen we meer diepgang en aanvallende kwaliteiten toe aan de selectie”, reageerde Emmen-voorzitter Ronald Lubbers op de clubwebsite. “Bovendien kent hij het grootste deel van de groep al, net als de manier van spelen. Hij heeft zijn waarde hier vorig seizoen al bewezen, we hopen dat hij ons kan helpen in de strijd om handhaving.”

Foto: BELGA

Anderlecht nam Adzic in de zomer van 2018 over van Rode Ster Belgrado. Bij paars-wit kon hij nooit doorbreken. Hij kwam er slechts zes maal in actie.

Anderlecht raakte zo deze winter al heel wat overbodige spelers kwijt, de meeste spelers wel op huurbasis. Ognjen Vranjes trok zo naar Charleroi, Antoine Colassin naar Zulte Waregem, Bubacarr Sanneh naar Aarhus, Mustapha Bundu naar FC Kopenhagen, Isaac Kiese Thelin naar Kasimpasa en Peter Zulj naar Göztepe. Enkel Antonio Milic vertrok op definitieve basis, naar Lech Poznan. De uitleenbeurt van Derrick Luckassen (van PSV) werd stopgezet en Percy Tau keerde terug naar Premier League-club Brighton.