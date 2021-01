Demi Moore (58) mikpunt van spot na passage op de catwalk: “Schoolvoorbeeld van waarom je geen plastische chirurgie moet laten doen”

Dat de passage van Demi Moore op de catwalk van modeontwerper Kim Jones in Parijs niet onopgemerkt is voorbijgegaan, is een understatement: honderden mensen verbaasden zich op sociale media over het uiterlijk van de 58-jarige Hollywoodactrice.

Moore was bijna onherkenbaar, speculatie over plastische chirurgie was er dan ook volop. “Ik zou nooit geweten hebben dat dit Demi Moore was als het er niet had bijgestaan”, schreef iemand op Twitter. “Ik weet niet of haar make-up totaal mislukt is, dan wel of ze aan zich heeft laten werken.” Een ander schrijft: “Demi Moore was mooi, maar is nu jammer genoeg een schoolvoorbeeld van waarom je geen plastische chirurgie moeten laten doen.”

Het is niet de eerste keer dat de geruchtenmolen wil dat Moore plastische chirurgie heeft ondergaan. Soortgelijke berichten verschenen ook al eens in aanloop naar de film ‘Charlie’s Angels: full throttle’ in 2003. Moore heeft dat nieuws echter steeds ontkend.

Foto: AFP