Jurgen Klopp verdient dankzij uitgekiende strategie flink bij naast job bij Liverpool: “Maar hij blijft eerst en vooral een trainer”

Liverpool is dit seizoen niet bepaald goed op weg om opnieuw Engels landskampioen te worden, maar Jürgen Klopp heeft zijn zaakjes sowieso goed voor elkaar. De Duitser verdient flink wat miljoenen bij bovenop zijn trainersloon bij de Reds.

Klopp is een van de best betaalde voetbaltrainers ter wereld met een jaarsalaris van om en bij de 18 miljoen euro. Hij leidde Liverpool vorig seizoen naar de eerste titel in meer dan twintig jaar en won met de Engelse club ook al eens de Champions League. Daarnaast staat hij bekend als een opvallend figuur, die altijd wel goed is voor een goeie uitspraak.

En zijn persoonlijkheid legt Klopp geen windeieren, zo blijkt. De 53-jarige Duitser verdient namelijk ruim 7,5 miljoen euro per jaar bij door sponsordeals. Klopp maakt reclame voor merken zoals Opel, VR-Bank, Sky TV, Erdinger Weißbräu en Snickers.

Foto: REUTERS

“En dan wijs ik er nog veel af”, aldus zijn adviseur Marc Kosicke. “We hebben destijds beslist dat Jürgen staat voor ‘Made in Germany’. Zo hebben we ervoor gezorgd dat hij allemaal Duitse bedrijven promoot. Buiten het Britse Sky, maar dat voelt aan als een Duits bedrijf omdat ze al jarenlang het Duitse voetbal uitzenden.”

Klopp maakte ook al eens reclame voor Duitse merken zoals Puma en Adidas, maar er zijn grenzen. “Het is belangrijk voor ons dat mensen weten dat Jürgen in de eerste plaats nog altijd een voetbaltrainer is”, benadrukt Kosicke.