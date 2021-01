Negen jongeren opgepakt voor zwaar geval van zinloos geweld dat schokgolf door Frankrijk stuurde

In het onderzoek naar een zwaar geval van zinloos geweld waarbij een 15-jarige jongen twee weken geleden in elkaar werd geslagen door een jeugdbende, zijn negen jongeren opgepakt. Dat meldt het parket van Parijs.

De 15-jarige Yuriy werd op 15 januari even na schooltijd in elkaar geslagen door een straatbende aan een winkelcentrum in het XVde arrondissement van Parijs, en werd voor dood achtergelaten. Op zwart-witbeelden van een bewakingscamera is te zien hoe negen jongeren de jongeman uit het niets te lijf gaan met de blote vuist, een honkbalknuppel en een ijzeren staaf. De zaak schokte Frankrijk tot in de hoogste regionen, de roep om gerechtigheid was groot.

Het parket van Parijs kondigde donderdag aan dat het negen minderjarigen had opgepakt voor “poging tot moord, bendevorming, en diefstal met geweld”. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV gaat het Franse gerecht uit van een dispuut tussen verschillende straatbendes, en wordt ook een eerder geval van agressie op 10 januari onderzocht. Het is momenteel onduidelijk of het slachtoffer zelf lid is van een straatbende, dan wel of hij als toevallige omstander betrokken raakte bij het geweld.

Yuriy werd na de aanval dagenlang in een kunstmatige coma gehouden. Hij hield aan het incident een gebroken arm, meerdere gebroken ribben en vingers, en schedelfracturen over. Hij werd dinsdag ook geopereerd aan de ogen.