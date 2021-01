Hoofdverdachte van moord op journalist Daniel Pearl komt vrij na 18 jaar in Pakistaanse cel

Het Pakistaanse Hooggerechtshof heeft donderdag beslist een Brits-Pakistaanse man vrij te laten die al bijna twee decennia in de cel zit omdat hij verdacht werd het brein te zijn achter de onthoofding van de Amerikaanse journalist Daniel Pearl. Dat zegt zijn advocaat.

De rechter oordeelde dat Ahmed Omar Saeed Sheikh onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Hij bevestigt daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank vorig jaar. “De rechtbank heeft beslist dat mijn cliënt moet worden vrijgelaten”, bevestigt de advocaat van de man, die in 2002 nog de doodstraf kreeg opgelegd.

De provinciale rechtbank van Sindh zette Sheikhs doodstraf vorig jaar al om in zeven jaar cel. De rechters oordeelden dat zijn veroordeling voor de moord op de journalist van de Wall Street Journal gebaseerd was op vals bewijs. Hij zat op dat moment al achttien jaar vast, maar omdat de ouders van Pearl en de regionale overheid in beroep gingen bij het Hooggerechtshof, werd hij alsnog vastgehouden.

Pearl (toen 38), de Zuid-Aziëcorrespondent voor de Amerikaanse krant met uitvalsbasis in New Delhi, werd in 2002 ontvoerd en vermoord in de de stad Karachi in het zuiden van Pakistan. Vermoedelijk was hij in de stad voor een interview met een islamitische leider.

Destijds werd Sheikh, een Brit met Pakistaanse roots, door een anti-terreurrechtbank in de stad schuldig bevonden aan de kidnapping en de moord op Pearl. Hij kreeg daarvoor de doodstraf. Drie anderen kregen levenslang omdat ze Sheikh hadden geholpen.

De beroepsprocedure sleepte achttien jaar aan. Het nieuwe vonnis betekent dat Sheikh onmiddellijk vrijkomt. De achttien jaar die hij al in de cel doorbracht, worden meegeteld als deel van zijn straf volgens de gevangenisregels die nog dateren uit de tijd dat Pakistan een Britse kolonie was.