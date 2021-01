Vaccinatiecentrum op Heizel moet wachten op vaccins om te openen: “Jammere zaak”

Brussel - Maandag is het vaccinatiecentrum in Paleis 1 op de Heizel helemaal klaar om 5.000 mensen per dag te ontvangen en in te enten. Al blijven de deuren voorlopig toe. De levering van vaccins laat op zich wachten en dus opent het centrum waarschijnlijk pas rond 15 februari. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie en Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) gaven donderdag al een eerste blik achter de schermen.

Bij het binnenkomen van Paleis 1 valt meteen een witte muur van 20 aaneensluitende kotjes op. Daar kunnen om de vier minuten evenveel personen tegelijkertijd gevaccineerd worden. Na het prikje worden de patiënten gevraagd om in aparte ruimtes en onder medisch toezicht nog een kwartier te wachten, om zeker te zijn dat er geen allergische reacties of complicaties optreden.

Het vaccinatiecentrum aan de Heizel is een van de grootste van het land. Er kunnen tot wel 100.000 mensen per maand gevaccineerd worden. In totaal zullen een tiental vaccinatiecentra openen in Brussel, goed voor 200.000 tot 300.000 prikjes per maand.

“De eerstelijnszorg gaan we in de maand februari vaccineren, maar dat zal misschien iets trager gaan. Nadien is het, in maart, aan de 65-plussers en personen met morbiditeiten”, vertelt Neven. Het Hoofdstedelijk Gewest had aanvankelijk gepland om op 1 februari al vier centra te openen, waaronder dat op de Heizel.

Foto: BELGA

Vertraging

Maandag opent wel al één vaccinatiecentrum in Brussel, aan de Pachecolaan. Dat ligt vlak naast de kliniek Sint-Jan, dat dienst doet als hub. Brussel loopt op vlak van vaccinatiecentra alvast voorop, laat Neven weten. Wanneer ze kunnen openen is nu de vraag en hangt puur af van de levering van vaccins.

“Het is een heel jammere zaak. We zijn sinds december druk bezig om te vaccineren in de woon-zorgcentra en sinds vorige week in de ziekenhuizen, maar het is wachten op vaccins. Pfizer verlaagt haar dosissen, Moderna loopt maar met mondjesmaat binnen en AstraZeneca hadden we ook al voor volgende week verwacht”, verduidelijkt Neven.

Beperkte mobiliteit

De Brusselaars zijn vrij om zelf te kiezen in welk Brussels vaccinatiecentrum ze zich laten vaccineren, naargelang hun voorkeur of bereikbaarheid. En voor mensen die minder mobiel zijn, worden er oplossingen gezocht. “Alle 65-plussers en mensen met beperkte mobiliteit ontvangen deze of volgende week een brief. Indien ze zich moeilijk kunnen verplaatsen, nemen ze per telefoon of via de buurthuizen contact met ons op. We bespreken samen met de taxisector of we ze dan kunnen ophalen. En er zijn ook mobiele teams die tot bij de mensen thuis kunnen gaan”, vertelt burgemeester Close.

Foto: BELGA

Foto: BELGA