Influencer uit Sicilië beschuldigd van aanzetten tot zelfmoord na dood tienjarig meisje

Een Siciliaanse TikTok-influencer, een 48-jarige vrouw, is beschuldigd wegens aanzetten tot zelfmoord na de dood van een meisje dat deelnam aan de gevaarlijke ‘Blackout Challenge’. Dat meldde de politie donderdag.

Vorige week is in Palermo een 10-jarig meisje om het leven gekomen door verstikking. Ze nam deel aan de ‘Blackout Challenge’ op TikTok, waarbij je, om sensatie te beleven, je ademhaling blokkeert tot je flauwvalt. Het fenomeen veroorzaakt elk jaar ongelukken, soms met een dodelijke afloop.

Rechercheurs vonden op TikTok een link die leidde naar een video op het profiel van de Siciliaanse influencer, waarin de vrouw en een man deelnamen aan de challenge. Beiden bedekten hun volledige gezicht, inclusief mond en neus, met doorzichtige plakband. De vrouw had 731.000 volgers, de video was dus voor een groot publiek zichtbaar. De video is intussen van het platform verwijderd. De accounts van de vrouw werden geblokkeerd en er werd een onderzoek gestart.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be.