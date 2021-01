Het verhaal van GameStop, of hoe een leger kleine beleggers de beurzen op hun grondvesten doet daveren

Fors verlieslatend zijn, afstevenen op je einde, 450 winkels moeten sluiten én toch plots een aandeel hebben dat populairder is dan Apple of Tesla. Het overkomt GameStop - zowat de Amerikaanse versie van onze GameMania - dat de inzet geworden is van een opmerkelijke strijd tussen een leger kleine beleggers en de grote kleppers van Wall Street. Het doel van deze moderne David versus Goliath is simpel: de grote mannen op hun knieën krijgen. Al zorgt het nu ook wel voor enige deining (in de koers) op de Europese beurzen.