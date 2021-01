Stad Leuven dient bezwaarschrift in tegen Uplace-alternatief Broeklin

Foto: IF

Leuven - Leuven heeft donderdag officieel een bezwaar ingediend tegen het Broeklin-project in Machelen, zo maakt de stad bekend. Broeklin is de opvolger van het gecontesteerde Uplace-project, dat in april vorig jaar definitief naar de prullenmand verwezen werd.

Ook tegen het Uplace-project diende Leuven destijds een bezwaar in, en dat doet het nu ook voor zijn opvolger. Begin januari voerde projectonwikkelaar Uplace nog aanpassingen door aan de Broeklin-plannen, maar voor Leuven zijn die niet genoeg.

“Het probleem blijft bestaan: Vlaanderen heeft te veel winkelvloeroppervlakte per inwoner. Zonder garanties een complex bijbouwen dat nog eens een derde van de Leuvense handelsruimte vertegenwoordigt, is en blijft onverantwoord”, zegt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). “Zo dreigt het hele Broeklin-verhaal oude wijn in nieuwe zakken te worden. Wij verzetten ons tegen het zonder meer nieuwe handelsruimtes aanbieden, omdat er elders al zoveel leegstand is.”

Het concept van de maakwinkels, vaak kleine startende winkels van ambachtslui, techniekers of kunstenaars, vindt Leuven op zich mooi, maar het bestuur ziet een aantal essentiële problemen. Om heel Broeklin te vullen, zijn erg veel maakwinkels nodig. Bovendien is de definitie van ‘maakwinkel’ die projectontwikkelaar Uplace hanteert te vrijblijvend, vindt de stad. “‘Een winkel die een unieke ervaring rond het productieproces en/of een educatief element aanbiedt.’ Die definitie valt erg ruim te interpreteren”, klinkt het.