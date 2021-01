Negen op de tien ouders willen dat kinderen alle hobby’s kunnen blijven uitoefenen

De helft van de kinderen doen minstens twee hobby’s in groep en bijna negen op de tien ouders vinden het ook belangrijk dat alle hobby’s kunnen doorgaan. Dat blijkt uit resultaten van de Grote Coronastudie.

De tweewekelijkse bevraging van de UAntwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en ULB, werd dinsdag door 20.500 mensen ingevuld. De bevraging polste deze week onder meer naar reacties op de regel dat kinderen nog slechts één buitenschoolse activiteit mogen uitoefenen om het aantal bubbels te verminderen.

Volgens de ouders die de bevraging invulden, doet 82 procent van de kinderen minstens één activiteit in groep. Welgeteld 51 procent heeft er minstens twee. Zevenentachtig procent van de ouders vindt het belangrijk of zeer belangrijk dat zijn of haar kind alle buitenschoolse activititeiten kan blijven doen.

Buitenactiviteiten worden aangemoedigd omdat het risico op besmetting kleiner is. Toch zijn er volgens de antwoorden van de respondenten twee grote spelbrekers: het koude en natte weer en het gebrek aan openbare toiletten. Dat eerste is een pretbederver voor 69 procent van de 18- tot 35-jarigen, het tweede is een afknapper voor 47 procent van de vrouwen.

Voor studenten komt na de examenperiode de lesvrije week eraan. Een grote meerderheid (69 procent) zegt tijdens die vakantie niets speciaals te zullen doen. Elf procent wil er even tussenuit in eigen land, minder dan 1 procent plant een buitenlandse reis.